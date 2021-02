¡¡Espeluznante!! Surge cuenta de Tik Tok que asegura ser del futuro

Reino Unido.- El 1 marzo del año pasado, cuando ya se conocían algunos casos de Covid-19, pero la Organización Mundial de la Salud aún no había decretado que se trataba de una pandemia, Joseph Flavill fue atropellado por un auto mientras caminaba, tres semanas antes de que comenzara el primer confinamiento en el Reino Unido.

Tras sufrir una lesión cerebral traumática, entró en un coma del que está saliendo ahora, poco a poco. En el medio, hospitalizado, el joven británico de 19 años dio positivo de covid en dos ocasiones y no lo supo.

Foto: Web

“Él no sabe nada sobre la pandemia porque estuvo durmiendo durante 10 meses. Su conciencia está empezando a mejorar ahora, pero no sabemos qué sabe. Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a suceder durante el último año, no lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender lo que todos pasamos”, dijo al diario The Guardian su tía, Sally Flavill Smith.

Ante esta situación, la tía contó que la familia intentó explicar mediante una videollamada por qué no pueden estar con él en persona, pero todavía no especificaron la magnitud de todo lo que pasa.

Con información de El Universal