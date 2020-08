Experiencia de abuso sexual es contada por una usuaria en Facebook para invitar a todos a hacer consciencia y dejar de encubrir violadores en casa.

La usuaria fue muy valiente al recordar lo vivido y compartirlo con el resto del mundo. El din de ella, es solamente uno: No encubrir más estos hechos que suceden en casa.

Tras los abusos frecuentes que han sido reportados donde el abusador sale libre sin problema alguno y el temor más grande es que vive en casa. Esta chica ha tomado su manera de cambio, contando lo que le sucedió.

De esta forma es como Liz Sánchez Soliys al contar su experiencia de abuso sexual por parte de un familiar invita a no quedarse callado.

Por desgracia, en esta pandemia las experiencias de abuso sexual se han incrementado. Lo que para algunos es un descanso, para otros es pasar tiempo en el mismo infierno.

Debemos ser conscientes de que la mayoría de los abusos sexuales a menores suceden en sus propias casas, lugar donde deberían estar seguros.

Experiencia de abuso sexual por usuaria invita a no encubrir acciones

Liz, con esta narración pretende hacer que las personas que viven en esta situación se animen a hacer una denuncia pública de lo que les sucede.

El fin d esta chica es el de dar a conocer que esto es un día a día que no podemos dejar pasar.

Además de lo evidente, es una manera de que las personas que pasan por estas experiencias de abuso sexual. Sepan que no están solas y pueden pedir ayuda.

Esta es la historia de Liz

“Desde que era una niña mis padres siempre me hablaron sobre esto. Me dijeron que no debía dejar que nadie tocara mi cuerpo, que absolutamente nadie debía tocar mis partes íntimas y que nadie debía enseñarme las suyas. Que tenía que contarles si alguien me tocaba. Me cuidaron y me protegieron de mil formas, y aún así, me pasó”.

Liz denunció públicamente en un post a Osvaldo Kabuki Sánchez. Quien dice que es su tío y su abusador sexual cuando tenía nueve años.

La experiencia de abuso sexual de Liz comenzó en una tarde cuando se encontraba sola en su casa y posteriormente escuchó que alguien tocaba la puerta. Levantó la cortina y vio que se trataba de su tío quien preguntaba por el papá de Liz.

Al responder que no se encontraba en la casa su familiar le mencionó que se encontraba aburrido y si podía prestarle unas películas.

“Le dije que sí, abrí la puerta, y lo dejé pasar a mi casa. (era mi tío, era de mi familia, no era ningún desconocido, ¿por qué no abrirle?)”.

Liz dice que ella había ido a buscar las películas que su padre había comprado para entregárselas a su tío.

“Cuando me acerqué lo suficiente, comenzó a acariciarme. Me dijo que le gustaba mucho la tela de mi ropa, mientras pasaba sus asquerosas manos por mis senos. Yo intentaba jalar mi blusa hacia enfrente con mis manos, de tal manera que él solo pudiera tocar mi ropa y no a mi. Sin embargo, él hacía más presión en ella hasta tocarme, mientras repetía una y otra vez que “le gustaba mucho”. Un rato después se fue”.

La usuaria argumenta que después de esa primera ocasión no fue la única en la que asistía para pedir películas y repetir los hechos.

Hasta que un día, decidió no abrir y comentar que la puerta tenía seguro, tras su insistencia. Ella le pasó las películas por debajo de la puerta.

Con el tiempo, me dí cuenta de que lo que él me hizo tenía nombre. Ahora sé que yo no soy la única niña de la que ha abusado sexualmente”.

Ademas de contar su experiencia de abuso sexual. Ella asegura que la familia de su tío siempre han sabido que es un “pederasta” y que jamás hicieron nada al respecto.

“Hoy les digo que yo no pienso seguir callada. Que hoy hablo por todos los niños y niñas de los que ha abusado y aún no han podido hablar”.

“Si esto es un medio para que todos en la familia, en la colonia, en la delegación o en la ciudad sepan que es un PEDERASTA. Lo voy a usar, para que cuiden a sus niños de esta porquería”.