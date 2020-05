Flor Amargo en combi divide opiniones en redes sociales.

Muchos de sus fans agradecen que la músico no deje de tocar en las calles pese a la contingencia de coronavirus y cuarentena. Otros la critican por no respetar, o simplemente por no asumir que los tiempos actuales no son para salir al público.

Esta artista callejera ha causado gran polémica en el mundo de las redes, debido a las imágenes que han sido captadas, en las que se le ve sobre una combi que va en movimiento, mientras ella hace una interpretación tanto de covers como de su música original.

Amargo, recorrió las calles de reforma

Concierto de cuarentena #4:

⁦@FlorAmargo⁩ amarró un teclado al techo de una combi y está repartiendo alegría por la calle! ❤️ pic.twitter.com/Nze0RpxXgf — Cecilia Sánchez (@SoyCecySanchez) May 21, 2020

Hoy fue un día muy especial, disfruté al máximo tocar para ustedes arriba de la combi .Gracias a @BambooLifeCo y @CulturaColectiv por hacerlo posible. pic.twitter.com/RMjQj6NRkN — Flor amargo (@FlorAmargo) May 24, 2020

Otros internautas compartieron su visión sobre la artista callejera, escribiendo comentarios como:

-Pues si está feo el virus pero al menos Flor Amargo ya no saldrá a la calle.

*Flor amargo:

En qué se parece Flor amargo al grupo de música de la benft??

R= Siempre tocamos las mismas rolas;( pic.twitter.com/wZfV03fmHX — Leo (@soyleou) May 23, 2020

Sin duda alguna la cuarentena no deja de sorprendernos a todos.

