Hombre da todo por su perrita con tal de tenerla de nuevo

Hombre da todo por su perrita que se ha perdido, con tal de volver a tenerla como compañera, el señor estaba dispuesto a dejarle su casa a quien la encontrara.

Además de ofrecer su casa, el hombre está dispuesto a dejar su terreno, las únicas dos posesiones que tenía con tal de volver a ver a su compañera peluda.

Para el, lo esencial en su vida y lo más valioso es su perrita perdida Jenny, la cual tiene dos años de edad y el la considera su familia.

Eddie Collins solamente quiere volver a ver a su pequeña peluda cueste lo que cueste. Su amor por la perrita es impresionante.

También te puede interesar: Fantasma se manifiesta espiando a un bebé mientras dormía, en video de Tik Tok

El hombre que da todo por su perrita desafortunadamentehace dos meses en un descuido perdió a su hijita peluda en una estación de gasolina.

Se siente culpable por lo que paso y quiere pedirle perdón a su pequeña dándole todos los abrazos y besos del mundo.

Collins desea mucho encontrarla para asegurarse de que ella se encuentra bien, lo que celebraría disfrutando de su compañía y de todo su amor.

El mal suceso ocurrió en la ciudad Tucson, Arizona y desde aquel día el hombre no ha dejado de buscar a diario a su perrita.

Collins recorre las calles cercanas a la gasolinera, le pregunta a las personas con las que se cruza si han visto a la perrita que les muestra en una foto que lleva consigo.

También visita todos los días todos y cada uno de los refugios de animalitos, así como también está al tanto de los anuncios de animalitos encontrados. Para ver si tiene la suerte de verla en alguno de ellos.

El hombre está tan desesperado que da todo por su perrita, al grado de llegar a una medida extrema.

“Estoy ofreciendo una propiedad con una casa de una habitación. Estoy dispuesto a dar la casa, la tierra, el taller, todo, no haré preguntas. Sólo quiero recuperar a Jenny.”

Desesperado por encontrar a Jenny, inicialmente hace el ofrecimiento de darle una recompensa en dinero a quién encuentre su perrita y se la devuelva.

Pero al pasar los días y ver que nadie se manifiesta, decide ofrecer algo más grande, algo que nadie se negaría a aceptar a cambio de entregar su perrita.

Eddie ya agotado y muy desesperado, ofrece entregar su casa y todas sus propiedades a quién este dispuesto a devolverle a su hijita peluda.

Todas las vidas son importantes, sea una pulga o una ardilla, todo depende de quién cuide ese animal y le de su amor, a mi no me importan las cosas materiales, me importa ella. La adoro, hace parte de mi familia.