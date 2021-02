¡Impostor! Se hace pasar por sacerdote y niega existencia de covid durante misa

México.- El youtuber mexicano Scott Adrián Moreno, conocido como Scott Traveling, decidió rifar sus dos coches para comprar tanques de oxígeno.

A través de su cuenta de Facebook el famoso youtuber envió dicho mensaje, asegurando que no le importan las críticas que reciba, sino, ayudar a salvar vidas y a quienes más lo necesita.

“Ya me quedé sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar y la vida no tiene precio así que, tengo dos carros y he tomado la decisión de rifarlos. Ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien”, fue el mensaje compartido en su red social.

Además, recibió buenas vibras de sus seguidores, quienes desearon que sus esfuerzos se vean remunerados de alguna manera en YouTube, plataforma digital donde comparte su contenido laboral.

“Ya sé que me van a criticar por las rifas, pero con criticas no se salvan vidas, prefiero intentarlo y que me critiquen a ser indiferente”, respondió a quienes le sugirieron que dejara de hacer esta buena acción.

Scott también aseguró que esto no lo hace con fines lucrativos, sino por su intranquilidad al ver a miles de personas morir por causa del covid-19 y la tristeza de sus seres queridos.

Con información de Fama