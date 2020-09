Joven albañil de Yucatán consigue su sueño, graduarse de enfermería. Como bien dicen querer es poder, y cuando deseamos lograr un objetivo si le ponemos esfuerzo y dedicación se puede conseguir.

Un joven albañil originario de Yucatán, de nombre Manuel Chimas, logró graduarse de la carrera de enfermería, es una historia grata historia de esfuerzo que muestra que si lo quieres puedes lograrlo, se ha hecho viral en redes sociales.

Manuel Chimas a través decdu cuenta personal de Facebook compartió lleno de felicidad y orgullo una fotografía junto con las siguientes palabras:

“Este secre ya licenciado en enfermería, no me olvido de donde salí y mucho menos olvido a las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos”