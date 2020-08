Joven le envían un chocotorro por correo, la historia de este joven originario de Sinaloa se volvió viral en redes sociales: tras denunciar que en su paquete solo venía un chocorrol, un chico de Monterrey le mandó uno por correo.

Daniel Douriet nunca imaginó que la ausencia de un chocorrol lo iba a llevar a vivir una historia sorprendente y viral, pues, tras denunciar esta falta de producto en redes sociales hace meses, Rodolfo Garza se enteró del caso y decidió mandarle uno de estos pastelillos de chocolate.

Aunque lo sorprendente es saber que mientras el joven sin chocorrol vive en Los Mochis, Sinaloa, el joven del chocorrol extra radica en Monterrey, Nuevo León.

Tras esta decepción, el joven decidió ponerse en contacto con la cuenta de ChocoRoles Marinela México en Facebook.

Le respondieron solicitando su nombre, número de teléfono y datos del producto para resolver su caso.

Él dio lo requerido, pero ya no hubo respuesta por parte de la empresa. Tres meses después de su denuncia, Rodolfo Garza, un joven de Monterrey, respondió el comentario de Daniel:

“No me lo vas a creer pero me lo pusieron a mí. Me vinieron dos chocorroles y es un paquete de dos normal. Dime a dónde te lo mando, aquí lo tengo”.