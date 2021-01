Joven pareja asegura tener sexo una vez al año, en Navidad

Inglaterra.- El caso de Jen Stephens y Rob Walker es muy particular, pues ambos tienen interés en las relaciones sexuales, pero solo las practican una vez al año. Y la pareja de Manchester asegura que es lo mejor que le pudo pasar a su relación.

“Sé que suena loco, pero esto funciona para nosotros. El hecho de que dejamos a un lado la Navidad por sexo nos ha hecho más fuertes como pareja, nos queremos aún más ahora. Estamos felices de besarnos y abrazarnos durante el resto del año”, dijo Jen Stephens al diario The Sun.

Jen y Rob tienen 23 y 24 años, respectivamente, tienen una hija llamada Arabella de tres meses de edad. La niña fue concebida durante la Navidad de 2019.

Aunque la pareja inglesa pueda sobresalir por el compromiso de tener sexo solamente en una fecha específica, las encuestas sugieren que no son únicos. Según el diario The Guardian, el 40% de los jóvenes entre los 18 y los 24 años no ha tenido relaciones sexuales aún.

Estudios similares también sugieren que la presente generación demuestra un menor interés en el sexo a comparación de sus antecesores.

Con información de Noticieros Televisa