La carta de Samuel García a Luis Donaldo a través de la cuenta de twitter del propio senador, lo que decía y por que desapareció, aquí te contamos.

En esta madrugada, entre las 24:00 y las 5:00 hubo un revuelo en redes por parte de muchos usuarios nocturnos que lograron ver la carta del senador.

Resulta que en esas horas muchos especulaban si era broma, realidad, hackeo, excusa o algo más, pues la carta era un verdadero trancazo.

Todo parecía, de hecho, una respuesta de parte de Samuel García a la carta que antes le había mandado precisamente Luis Donaldo por la misma.

En la carta se muestra la decepción y resentimiento, pero también se ve que el senador Samuel García está bastante triste.

Los usuarios en la red social especulan que fue uno de esos momentos en los que te pega la depresión por la madrugada. Y entonces las redes son la única forma de desahogo que queda

La carta de Samuel García a Luis Donaldo en facebook

Esta fue la carta a través de la red que el senador puso en su cuenta oficial de Facebook.

”Como todos saben, en base a distintas circunstancias mis posibilidades de llegar a la gubernatura están acabadas… Sin embargo quiero decir mi verdad, he sido juzgado y he callado muchísimas cosas. Asumiendo muchísimas culpas de otros compañeros del partido que me han generado un enorme costo político sin merecerlo”.

“Recientemente se hizo viral un vídeo en donde le digo a mi esposa que baje la pierna, efectivamente eso fue algo misógino. Que me ha llevado a tomar talleres de nuevas masculinidades. Pero el colmo del asunto fue ver que Luis Donaldo Colosio Riojas en un acto cobarde y oportunista, quiso lucrar con mi grave error. Cuando el es una persona también con un fuerte historial de misoginia a sus espaldas. Yo no dije nada cuando empecé a ver actos de corrupción de mi compañero de partido, quien empezó a venderle servicios legales hasta por 1 millón de pesos al congreso del estado, específicamente a la bancada de Morena pagado con dinero de todos los ciudadanos . ESO SE LLAMA ROBO, LUIS DONALDO. Yo me opuse, sin embargo, Dante Delgado me presionó y me dijo que necesitábamos sacar ese dinero del congreso para costear los gastos de la próxima campaña a la alcaldía de Monterrey de Luis Donaldo”.

Y continúa diciendo más…

“Yo he sido muy solidario con Luis Donaldo en el tema de la familia Dupeyrón, donde Luis Donaldo , abusando de su nombre y de su poder. Logro que el homicidio del hijo de la señora Dupeyrón quedara en la total impunidad. Dentro de mí, sé que en el fondo, este suceso va a perseguir la carrera política de Luis Donaldo, quien ha sacado más beneficios por su nombre que por sus acciones reales en la política”.

“Luis Donaldo ha estado generando discordia al interior del partido, tratando de arrebatarme mi candidatura a la gubernatura de Nuevo León. Esto sumado a su falta de sensibilidad en el tema de mi esposa, a raíz de los ataques de parte de muchas mujeres que le tienen envidia. Luis Donaldo no ha sido solidario y navega por la política como si fuera la única víctima. Eso no amerita ser votado, los puestos de elección se gana con trabajo, no con manipulación emocional”.

“Veo con gran tristeza y decepción cómo he sido relegado de un partido al cual yo le he dedicado tanto. Lo cual no estoy dispuesto a permitir el hecho de que no me han sabido valorar, por lo cual a través de este medio anuncio mi renuncia al partido Movimiento Ciudadano y cualquier aspiración política.”

¿Que pasó con la carta?

Poco antes de las seis de la mañana Samuel García abrió los ojos, por lo menos eso parece, que si estaba dormido antes… Y cuando despertó, la carta contra Luis Donaldo seguía ahí.

Así que, al darse cuenta de que estaba haciendo el ridículo o lo estaban dejando e ridículo: ¡Me hackaeron!, dijo

Por supuesto que nadie le creyó, más que nada por la dificultad que representa hackear una cuenta de esta red social.