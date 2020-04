#LadyCartas, la enfermera que lee cartas a pacientes con Covid-19. Margarita Hernández es enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la clínica 1 en Tijuana, Baja California.

Ahora le han apodado en redes sociales #LadyCartas por una acción que realiza todos los días antes de su turno. Esta historia se ha difundido en Facebook donde un usuario explica la labor de la enfermera: “Le dicen Lady Cartas porque a pesar de los nervios y miedo que causa el trabajar con pacientes de Covid-19, al ver la desesperación de los familiares y pacientes al no poderse comunicar, se toma el tiempo de recolectar cartas de los familiares y al llegar con sus pacientes al servicio de Covid-19 les grita ‘llegó el cartero’ y se las entrega o lee a quienes están en estado crítico y no pueden hacerlo”.

“Dice que es una forma de alegrarles un poquito su día y darles un poco de tranquilidad, algo así merece ser reconocido”.

En entrevista con el medio impreso Frontera, Margarita Hernández relató que llega media hora antes de que comience su turno para poder recolectar las cartas de los familiares de quienes están enfermos.

Ella explicó que “siempre he pensado que es tan importante la salud física como la salud emocional, que a veces no le damos el mismo peso, pero me he dado cuenta en estos últimos días que el paciente si está comunicado con su familia se anima y se recupera más fácil”.

“Los pacientes de verdad, que cuando terminan de leer sus cartas, se las dejo y cuando se sienten tristes las ven y las vuelven a releer y eso los motiva”, dijo la enfermera.

Margarita añadió que muchas veces tiene que evitar que sus sentimientos se desborden al leer las cartas. “También a mí me conmueven mucho porque hay pacientes que no pueden leer su carta y me lo piden y al leérselas trato de tener control emocional para poderles dar esa estabilidad y terminárselas de leer, pero la verdad hay cartas muy emotivas”.

La enfermera indicó que cuando comenzó a recolectar cartas solo le daban unas cinco, pero que ahora está recibiendo cerca de 40 al día.