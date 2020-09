#LadyFrenadora se vuelve viral tras agresión en campamento FRENA. El video donde una mujer, conocida ahora como #LadyFrenadora, se volvió viral tras observarse que agrede a un hombre en el campamento del Frente Nacional Anti AMLO (Frenaaa) y le truena los dedos para advertir: “Tan fácil, voy esto a frenarlo, así de fácil mira, así de fácil, ¿sale?”.

El video de 20 segundos comenzó cuando la mujer le aventó algo a un hombre y salió del plantón. Él le dice, en tono burlón: “¡gracias!” y ella respondió: “¡de nada!” y se para atrás de los policías que rodean el campamento de Frenaaa.

“¡Lárgate!”, le dijo una voz de quien estaba grabando, pero el hombre señaló: “No, no, no, no le digas eso”. Pero ella regresó, se quitó el cubrebocas y mientras tronaba los dedos, replicó: “Tan fácil, voy a esto a frenarlo. Así de fácil, mira. Así de fácil, ¿sale?” y siguió tronando los dedos.

Al darse cuenta que la estaban grabando, dio un manotazo a la cámara. “¡Grábame!”, señaló y volvió a manotear. “¡Grábame, grábame!”, se escuchó, hasta que cayó el celular.

#LadyFrenadora se vuelve viral tras agresión en campamento FRENA

#LadyFrenadora se siente dueña de todo México por votar por López, imaginen como se sienten los hijos y la Zopi, los emperadores de México. pic.twitter.com/gh6lrtHs0r — Frankie VIIIage (@GeneralVIII) September 24, 2020



De inmediato, en Twitter la mujer se volvió tendencia y la identificaron como simpatizante del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo cual, las críticas y burlas se replicaron decenas de veces, vinculándola al mandatario, a Morena o a la 4T y quienes, en contraparte, sospecharon que era alguien enviado al Zócalo por el movimiento Frenaaa.

“Ya iniciaron las noticias cruzadas con #LadyFrenadora ¿De dónde salió? Unos dicen que es parte de FRENAAA, otros que es simpatizante de AMLO, pero a fin de cuentas es una provocadora y busca generar problemas. Lo peor es que apenas es el principio”, señaló @Mesthern.

El @GeneralVIII señaló: “#LadyFrenadora se siente dueña de todo México por votar por López, imaginen como se sienten los hijos y la Zopi, los emperadores de México” o @cosilintea quien añadió: “Cuidado con #LadyFrenadora porque como es la dueña de México, va a frenar el movimiento #FRENAAA Digna seguidora de López”.

