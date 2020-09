Maestra pide que no manden tareas porque se va de viaje

Maestra pide que no manden tareas a los padres de sus alumnos porque se va de viaje y causa un efecto viral al rededor del mundo de la internet.

La maestra que fue identificada con el nombre Isabel ha circulado a través de la redes sociales en una fotografía.

La docente se ha vuelto viral debido a que mando un mensaje que dejo a los padres de familia bastante perplejos.

La maestra pide en el grupo de padres que no manden la tarea y actividades de sus hijos ya que estaría de viaje.

Esta maestra que pide a los padres que no manden las tareas que se les ha designado a sus hijos porque se encontrará de viaje ha sido expuesta en las redes.

La manera en que se expuso a esta profesora fue mediante una captura de pantalla hecha a un grupo de WhatsApp.

El grupo esta identificado como el “segundo B” y la captura se ha viralizado ya que muchos usuarios la han compartido.

Apenas se ha iniciado este difícil ciclo escolar 2020-2021 y la profesora resulta ausentarse durante una semana para tomar sus vacaciones.

Lo que se sabe según la captura de pantalla que se ha estado promoviendo en las redes sociales es que es una maestra de segundo grado de primaria.

Se ha informado que pertenece al personal educativo de la escuela primaria de la comunidad de La Palma, en el municipio de Tarímbaro, en el estado de Michoacán.

La maestra utilizó uno de los medios de apoyo digitales para las clases y es en donde pide que no manden tareas porque tomará vacaciones.

La docente no habría dejado el trabajo rezagado con sus estudiantes, ya que habría enviado tareas para toda la semana en la que se ausentaría. Sin embargo el mensaje que envió fue lo que la haría viral.

“Buenas tardes mamás, en esta ocasión me voy a permitir enviarles juntas una semana de tareas. Ya que voy a viajar y no vaya a ser que me quiten el celular jeje, ni modo. Por el mismo motivo, no enviarme fotos/evidencia de sus trabajos hasta nuevo aviso. Por favor. Gracias.”