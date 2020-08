Melania Trump reaccionando a Ivanka se ha vuelto viral y ha sido compartido al rededor del mundo pues la cara de la primera dama no tiene nombre.

Ahora sabemos que la Primera Dama de los Estados Unidos no puede ser hipócrita pues denota totalmente su sentir en su expresión.

Es como una de esas veces que alguien simplemente no te pasa pero debes comportarte porque estás en público.

En este caso Melania Trump reaccionando a Ivanka es algo que salió de ella sin querer hacerlo, pues de principio se le nota el esfuerzo enorme que está haciendo.

A la pobre Melania se le puede ver reaccionando de una forma “curiosa” a Ivanka pues su sentir fue más que obvio.

Nadie está exento de que esto le suceda, pero cuando pasa frente a millones de cámaras, siendo una figura publica, la consecuencia es viral.

Por mucho esfuerzo que le metió a ocultar sus verdadero sentimientos, la manifestación física fue tremendamente imposible.

En la noche que el presidente de los Estado Unidos; Donald Trump anunció su candidatura, de lo que más se pudo hablar no fue de él, si no de su mujer.

Pues un momento entre Melania e Ivanka Trump durante la Convención Nacional Republicana fue lo que marcó la noche de anoche.

El mandatario y la primera dama fueron presentados por Ivanka Trump, que ocupa el puesto de asesora superior de la Casa Blanca.

Momentos después de que la hija del inquilino de la Casa Blanca terminara su intervención, pasó de largo ante la pareja y Melania le sonrió. Hasta ahí todo bien y todo bonito, pero siempre hay un pero.

Segundos después la sonrisa despareció de su cara y se pudo observar una mirada que a varios internautas pareció no solo poco amigable, si no más bien horrible.

Inmediatamente acudieron a las redes sociales para comentar como estaba reaccionando Melania Trump a Ivanka. “

Cuando odias a alguien tanto como Melania odia a Ivanka, es difícil ocultarlo. Ella hizo lo que pudo”. afirmó el usuario con quien toda la ola empezaría.

When you hate someone as much as Melania hates Ivanka, it’s hard to hide it. She did her best. #republicannationalconvention pic.twitter.com/BnzZMG8ltJ

— Luke Adams 🎤 (@luketadams) August 28, 2020