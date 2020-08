Memes del escape de Annabelle, ¡CONOCE CUÁLES SON!. Annabelle es la conocida muñeca que a miles de personas les causa horror y que ha sido la protagonista de varias películas del género terror, de igual manera a cerca de este personaje se han realizado investigaciones.

La madrugada del presente viernes se dio a conocer que supuestamente la muñeca Annabelle se había escapado de la vitrina donde ha estado encerrada por años en el museo de los Warren localizada en Connecticut.

En redes sociales principalmente en Twitter se volvió tendencia la noticia sobre el escape de Annabelle de su vitrina, dicho hecho no tiene sustento, testimonio ni prueba alguna por parte de la familia Warren, la pareja de los investigadores de hechos paranormales Ed y Lorraine.

No podían faltar como en otros momentos sobresalientes los famosos memes, y a continuacion te mostrarnos los más destacados.

No mamen, ya me iba a dormir y que me entero de que se escapó Anabelle de su vitrina con los Warren, no mamen, ayuda:( pic.twitter.com/sBBP0G35eK

— 👑 RG Nephtunie ✨ (@Nephtunie) August 14, 2020