Miguel Bosé sube una foto en la que se ha dicho que está irreconocible y se le ve hasta descuidado, aunque sus fans lo han defendido.

El cantante español se ha visto incluso con unos kilos de más y es algo que no ha pasado inadvertido y la imagen ha circulado en redes sociales.

Parece que al igual que todos los demás, a Miguel Bosé no le ha sentado bien la cuarentena pues se le nota algo desalineado.

Además de la cuarentena, debemos recordar que al cantante se le presentó hace apenas unos meses una perdida bastante fuerte ya que su madre falleció el pasado 23 de marzo.

En la foto anterior subida por el mismo Miguel Bosé en su cuenta de instagram, ya se le veía un poquito ‘cacheton’, según los comentarios de los internautas.

Sin embargo, en la foto que circula en redes, el cantante se ve bastante subido de peso y cero arreglo, lo cual no es común en él.

Miguel Bosé luce irreconocible y se ve descuidado

No es mucho de sorprenderse que no luzca exactamente en buena forma, pues la perdida de su madre no ha sido nada fácil para el cantante.

En la imagen se puede ver a Miguel Bosé vestido de negro y con ropa deportiva y bastante subido de peso, algo que no se había visto antes.

La fotografía ha causado revuelo pues a muchos les ha impactado la forma en la que luce ahora el interprete de ‘amante bandido’.

A pesar de la clara imagen fuera de lo común que vemos del interprete sus fans han salido en su defensa.

Asegurando que es algo que nos ha pasado a todos en esta cuarentena. Además nos recuerdan que la perdida sufrida ha sido un duro golpe para Miguel Bosé.