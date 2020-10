Mujer escupe a un joven en el camión por pedirle uso de cubrebocas

Mujer escupe a un joven en el camión ya que este le había pedido que usara el cubrebocas, lo impresionante es la manera como el se defiende.

El vídeo se volvió vira a través de twitter y ahora la policía ya investiga los hechos tomando como evidencia el mismo video.

Este es un caso más de como la nueva normalidad nos ha hecho más preocupados ante el uso del cubrebocas.

El caso de la mujer que escupe al joven en el camón se dio en la ciudad de Vancouver, Canadá, luego de que este le pidiera que usara el cubrebocas.

La mujer en estado de furia decidió cometer el desagradable acto de escupirle al chico, por lo cual él se defendió de una forma increíble.

Luego de que la mujer cometiera tan sucio acto hacia el joven, éste respondió de manera agresiva, también. Por lo que la empujo una y otra vez hasta sacarla del transporte.

Ahora, la policía de Vancouver ya investiga el incidente y el video publicado en redes sociales será empleado como evidencia de los hechos. El sargento Clint Hampton, dio sus declaraciones de los hechos.

