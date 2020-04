Mujer golpea a empleados en veterinaria video VIRAL

Mujer golpea a empleados en veterinaria video.

La empresa hizo publicó el video a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje:

“En la veterinaria doc and dog sucursal vía muerta tuvimos un percance muy desagradable ya que está persona, acudió a comprar y no acato indicaciones por la situación en la que vivimos de las restricciones por la pandemia, insultó y golpeó a nuestro compañero Hugo Perez y Yeral Velazquez y a gritos argumento que no se le atendía como ella quería,la mvz Luz Lemus Lopez afirma que es la segunda vez que la sra acude argumentando con insultos que covid-19 no existe y que ella tiene un super sistema inmunológico.

Desafortunadamente son situaciónes que debemos acatar cómo ciudadanos y por lo cual el encargado de la veterinaria Raul Zamudio salió a pedirle que saliera de la veterinaria y ella comenzó a ofender

Desafortumente como consumidores no nos da derecho de llegar a un negocio a ofender

Y como siempre ya estamos cansados que nos etiqueten como malas personas!!!”