Mujer hizo fiesta para exponer infidelidad de su novio y su amiga

Mujer hace fiesta para exponer infidelidad que sufrió por parte de su novio, pero también por parte de su amiga y se hace viral.

No es una sorpresa en el mundo que la pareja de “ponga el cuerno” a la persona con la que está, sin embargo aún es sorprendente que un amigo traicione.

Debido a esta situación es que se han dado muchos videos de personas que exponen lo que sucede con sus parejas y como las cachan

En el caso de esta mujer, hizo una fiesta para exponer la infidelidad que su amiga y su pareja protagonizaban y de la cual se dio cuenta.

Dicen que no hay peor venganza que la de una mujer herida y pues esta hizo una fiesta para exponer la infidelidad que 2 personas de su vida estaban ejerciendo.

La mente macabra de esta mujer sin duda ha sorprendido a las redes, pues la naturalidad y calma que se le notan hablan de que tuvo tiempo para planear.

La venganza es un plato que se sirve frío y ella quiso servirlo en la fiesta que armó a detalle para poder degustarlo.

La joven, de manera inclusive tierna comienza agradeciendo a su novio y a su amiga por estar y ser tan cercanos.

“De verdad que yo me siento demasiado emocionada porque jamás en la vida me imagine que mi mejor amiga mi novio y yo nos íbamos a llevar tan bien. Que íbamos a formar un equipo tan espectacular. Ellos han estado ahí para mi. Por eso quiero que hoy lean unas palabras hermosas que yo he encontrado que a mi me han encantado”.