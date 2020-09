Mujer mayor desalojada por su hija ha causado indignación

Mujer mayor desalojada por su hija causa indignación en el mundo entero a pesar de que el hecho haya sucedido en Chile al sur de Santiago.

De acuerdo con la información que se tiene por medios locales de este caso, la Fiscalía del Municipio ha impuesto la denuncia pertinente contra la hija de esta mujer.

La señora fue desalojada en plena pandemía por el virus del Covid- 19, al cual se ve expuesta porque cuenta con la edad de 88 años.

La imágen de la mujer mayor desalojada por su hija se hizo viral luego de que alguien la subiera la foto como parte de una denuncia pública.

La mujer mayor desalojada por su propia hija se vio abandonada en plena calle con una maleta como única pertenencia.

De acuerdo con un medio local, la señora de edad avanzada es identificada como Adriana y había sido objeto de una denuncia que se viralizó en las redes sociales.

Otra de las hijas de esta mujer de avanzada edad habló para el medio local diciendo que cree que todo es parte de una estafa.

La hija explicó que su madre no se encuentra en un estado mental sano. Por lo que asegura que fue así como su hermana logró estafarla para quedarse con la casa.

Por su parte, el alcalde de la comuna; Mario Meza, dijo con respecto al caso, que visitó a

“la señora Adriana, quien el día de ayer sufrió el desalojo de su hogar por su hija. Esto, sumado a las pésimas condiciones de cómo estaba siendo tratada refleja la lamentable realidad de muchos adultos mayores de nuestra comuna…

Como Municipio no vamos a permitir que vulneren sus derechos,ellos son la fuente de la experiencia y se merecen todo el respeto. No solo de sus hijos y familiares, si no de todos los linarenses”.