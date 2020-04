Mujer pasa semidesnuda a mitad de transmisión, no era su novia

Después de todo el escándalo y alboroto que el video generó en las redes sociales, el periodista salió a aclarar la situación.

Alfonso Merlos apareció días después en otro programa español para decir que lamenta que la vida privada de una persona sea más relevante que la crisis generada por el coronavirus (COVID-19).

Luego rompió el silencio respecto a la situación, con respecto a Marta López, la pareja sentimental de Alfonso Merlos al momento de la aparición de Alexia Rivas…

Durante algún tiempo he mantenido relación muy bonita con (Marta López), a la que he tratado de proteger, cuidar y ayudar. Luego ella ha entendido que yo no había hecho las cosas bien y si ella siente eso y cree que le debe unas disculpas, a mí no me duele prendas en dárselas. Yo no quería hacerle daño, pero tiene mis disculpas así lo considera