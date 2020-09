Niño ahorra dinero para invitar a cenar a su mamá una vez al mes, ¡DESCUBRE LA RAZÓN!. Una madre de 22 años de edad de nombre Nikole Paulun se ha hecho viral gracias a la historia que ha compartido en sus redes sociales junto con su pequeño hijo de 6 años llamado Lyle, en la publicación explica una gran lección de vida que le ha inculcado a su pequeño, la manera en cómo tratar a las mujeres, a su corta edad Lyle ahorra dinero para poder invitar a su mamá una vez al mes a cenar.

Niño ahorra dinero para invitar a Nikole Paulun, su mamá a cenar y aprender lecciones de vida.

Nikole Paulun es una de las estrellas del reality show “16 and pregnant”, hace muy poco se ha hecho muy famosa en Facebook desde que publicó una foto donde se puede observar a Lyle sacando dinero de su billetera de superhéores y debajo de la imagen escribe la historia sobre cómo su pequeño ahorra dinero para poner invitarla a cenar una vez por mes.

En una entrevista realizada a Nikole por ABC News, menciona que la idea de tener citas de madre e hijo era para darle a su hijo diferentes lecciones y valores, acerca del valor del dinero, pero lo mas importante el saber cómo tratar a las mujeres. De igual manera comenta que este tipo de acciones han servido para que Lyle tenga buenos modales con otras personas, desde estar con ella hasta saber la manera correcta y respetuosa de tratar a los meseros, también para poder realizar sus propios cálculos al instante de pedir la cuenta y dejar propina, el aprender a ahorrar y el saber cómo comenzar una conversación.

La razón primordial que inspiró a Nikole para llevar a cabo esta actividad con Lyle es el darse cuenta que gran cantidad de hombres en su etapa adulta no saben cómo tratar a las mujeres y no les guardan respeto alguno, y ella desea que su hijo no sea igual, quiere que él haga la diferencia.

“Una vez al mes mi hijo de 6 años me lleva a una cena. Él abre puertas para mí, saca mi silla, habla de su día y me pregunta cómo fue el mío, paga la factura con dinero que ganó haciendo tareas, e incluso pide consejos a el camarero / camarera. Haciendo esto, le estoy enseñando a tratar a una dama y a llevarla a una cita adecuada. Cómo demostrar que respeta a la mujer que ama (ahora mismo sería mamá)”. “Le estoy enseñando modales adecuados en la mesa y que es grosero estar en el teléfono en una cita con tu mamá o con cualquier otra persona. Aprende el valor del dinero y cómo manejarlo. Aprende a hacer matemáticas mientras añadimos lo que queremos y se asegura de que tenemos el 15 % de ello para dejarlas a propina. Sí, es joven, pero creo que esto es algo que debería aprender ahora”. “Nunca es demasiado pronto para enseñar a tu hijo cómo respetar adecuadamente a los demás, especialmente a las mujeres. Como una mujer que ha sido maltratada en el pasado, es extremadamente importante para mí que enseñe a mi hijo a mostrar respeto. Demasiados hombres en estos días no tienen idea de cómo tratar a las mujeres o cómo llevarlas a una buena cita. Es bueno saber que mi hijo no será uno de ellos”.

La publicación se ha hecho viral y ha sido compartida miles de veces y ha obtenido poco mas de 3 millones de me gusta.

