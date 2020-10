Niño enfrenta a ladrones para defender a su madre de ataque

Niño enfrenta a ladrones para proteger a su madre de los ladrones que estaban amedrentando su hogar en Indiana, Estados Unidos.

Este pequeñín es muestra de que los héroes se pueden encontrar en todos lados y en las personas menos esperadas.

Los niños son mucho más valientes de los que creemos y lejos de lo tierno que se puede llegar a ver, en verdad hay pequeños que muestran enorme valentía.

Este niño enfrenta a los ladrones ahora que se trata de salvar a su madre de los ladrones que habían amedrentado su casa.

Este valeroso niño de Indiana, Estados Unidos se volvió tendencia en los recientes días. Todo fue por medio de un video de una cámara de seguridad.

En el video se dio a conocer su reacción cuando unos ladrones entraron a su casa y amedrentaron a su mamá.

El pasado 30 de septiembre, a las 10:30 am, cuatro sujetos armados y con la cara cubierta entraron a un al domicilio. El cual esta ubicado en las inmediaciones de la calle Grant de South Bend, Indiana. En la casa se encontraba Tamika Reed junto a sus hijos, quienes estaban jugando.

Los hombres irrumpieron de forma violenta a la casa donde comenzaron a apuntar a la mujer. En el video se ve cómo la trasladan a la señora Reed de una recámara a otra, aparentemente pidiéndole que les entregara dinero y otras pertenencias.

Tras el allanamiento de la casa, los ladrones escaparon del lugar al conocer que la policía se aproximaba. Los reportes indican que los elementos de seguridad del Departamento de Policía local acudieron luego de recibir un aviso de que en la zona se escucharon disparos.

