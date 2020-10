¿Nostradamus predice que Trump enferma de covid y muere?

¿Nostradamus predice que Trump enferma de covid muere?.

Actualmente la noticia sobre la enfermedad de Donald Trump por el coronavirus ha causado un revuelo en los usuarios de internet.

En redes sociales circula la predicción de Nostradamus y Baba Vanga sobre el mal estado de salud del presidente de los Estados Unidos y su muerte.

La noche del pasado jueves Donald Trump y Melania confirmaron ante los medios que habían dado positivo a la prueba del covid-19, motivo por el cuál permanecerían en cuarentena al interior de la casa blanca.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020