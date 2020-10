Perro es sacrificado y se escapa de su tumba para regresar con su dueño. El perro fue llevado al veterinario y allí encontraron que no tenía problemas de salud, como dijeron los dueños que lo habían sacrificado por dicha razón.

Esta es la historia de Kiriusha, un pastor alemán que sobrevivió a una inyección letal y escapó de la tumba en donde lo enterraron.

La historia sucedió en la ciudad rusa de Ujtá, en el noroeste del país. A la mascota le dieron suero venenoso para sacrificarlo, pero no murió, se despertó en soledad en el medio de un bosque y se dirigió a la ruta más cercana para encontrar ayuda.

Entonces, allí, un conductor amante de los animales encontró al cachorro tirado a un lado de la carretera, exhausto. Fue allí sin dudarlo, se detuvo a darle de comer y lo llevó al centro de rescate.

Se dice que los voluntarios ofrecieron a Kiriusha atención veterinaria y le encontraron una casa temporal.

“Olya conducía desde la capital de la república hacia Ukhta cuando vio a un perro que caminaba lentamente por la carretera. Habiendo viajado 20 km, no pude aceptar la idea de que ella no se había detenido. Me di la vuelta y volví tras él. Cuando llegué, el perro ya estaba tumbado a un lado del camino agotado”, publicaron en el Facebook de la fundación.