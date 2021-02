Perro hace casi 18 mil dólares vendiendo su arte

CDMX.- Como bien sabes, durante años y años, Pie Grande ha sido toda una leyenda, una criatura mítica.

Sasquatch, Yeti, Hombre de las Nieves o Bigfoot es como se le conoce a un personaje legendario de los pueblos originarios de Norteamérica, cuya existencia ha sido intentada verificar un sinnúmero de veces, pero nunca ha sido posible comprobarlo.

Justin Humphrey, legislador del estado de Oklahoma, presentó un proyecto de ley para crear una temporada de caza para Pie Grande. Así como lo leyeron. Esto con el fin de promover la economía y el turismo en el estado.

El representante republicano considera que los cazadores estarían dispuestos a apagar una licencia estatal para atrapar a la mítica criatura.

Establecer una temporada de caza, que permita emitir licencias especiales, atraerá aún a más personas a nuestro ya hermoso estado. Tener una licencia le daría a los cazadores una prueba de que participaron”, declaró el legislador.

Humphrey afirma que su proyecto de ley sólo permitiría la captura, y espera obtener 25 mil dólares que se ofrecerían como recompensa.

Sin embargo, el legislador es bien conocido por hacer propuestas controversiales. Micah Homes, del departamento de Conservación de Vida Silvestre de Oklahoma, explicó que ellos utilizan “métodos de investigación científicos, por lo que no reconocemos la existencia de Pie Grande en el Estado de Oklahoma”, por lo que descartan continuar el proyecto de ley.

He estado en los bosques toda mi vida y nunca he visto ni una señal de Pie Grande. Nunca he escuchado a la criatura, pero sé de personas que son buenas y confiables que han dicho tener algún tipo de experiencia relacionada con Pie Grande. Entonces, sé que hay personas que no están convencidas de que éste no exista”, declaró a The Oklahoman.