Pingu de nuevo en televisión por Canal Once. No, no estás leyendo mal ¡La hermosa serie de Pingu regresa a nosotros! Será transmitido nuevamente por el Canal 11.

Tal y como se ha comentado, el regreso de ‘Pingu’ a la televisión mexicana fue anunciado a través del Twitter oficial de Canal Once, sorprendiendo así a todos sus seguidores, sobre todo para aquellos que crecieron viendo las caricaturas que transmitía el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Como ya es de esperarse, la serie le traerá muchos recuerdos a todos los televidentes que crecieron allá por la década de los 90’s, muchos recordamos las extrañas pero muy divertidas aventuras de nuestro pequeño amigo el pingüino, que fueron realizadas bajo la técnica de “stop motion”. Sus episodios no contienen voces, pero sí mucha diversión y efectos de sonido que la hacen ¡extremadamente divertida!.

‘Pingu’’ es una serie animada originaria de Suiza y Reino Unido, escrita por Silvio Mazzola y animada por Otman Gutman. En Reino Unido se transmite a través de la cadena BBC y CBeebies, en Suiza por la Schweizer Fernsehen CBBC.

La serie animada será transmitida de lunes a domingo a las 19:00, lunes a viernes a las 15:00 horas, y sábados y domingos a las 7:30 horas, por el 11.1. A tiempo para poderla disfrutar mientras sigue el confinamiento por covid-19.

La serie de ‘Pingu’ tuvo una duración seis temporadas, que se comenzaron a transmitirse a principios de los 90’s para terminar en el año 2006. Con más de 150 capítulos transmitidos, con una duración estimada de cinco minutos, se volvieron entrañables para esa generación que tuvo el gusto y honor de ver a uno de los grandes dentro de la televisión abierta, nacer y crecer junto con ellos. Cabe destacar que la técnica que ellos ocupan para su realización, es de las pocas que se utilizan actualmente pero ¡Es todo un arte!