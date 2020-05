“Pizza 911” campaña para denunciar violencia doméstica

En la llamada la víctima indica su situación al operador entre frases usadas para pedir comida, señala su domicilio e menciona que esperará “su orden”.

Éste es el diálogo que se escucha decir a las mujeres que han mostrado su apoyo mediante sus videos:

– 911, ¿cuál es su emergencia?

– Hola, me gustaría ordenar una pizza

– Señorita, usted ha contactado a la línea de emergencias

– Lo sé, ¿me podría decir el menú por favor?

– Señorita, ¿está usted bien?

– No, la calle es Maple194

– Señorita, hay una persona con usted por la que no pueda hablar

– Sí, voy a querer una pizza de pepperoni, por favor, ¿cuánto tiempo tardan en llegar?

– Señorita, estamos enviando una unidad hacia su casa, ¿usted puede esperar en la línea?

– No gracias, no tarden por favor, dejaré la luz encendida