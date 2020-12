Por amor a su hija papá se deja poner uñas postizas

Estados Unidos.- Una historia realmente estremecedora se ha hecho viral a través de redes sociales, ha conmovido el corazón de miles de personas y demuestra lo que es amar tu profesión hasta tu último aliento.

Este es el caso de un profesor de Estados Unidos al cual, por una fotografía que publicaron en redes sociales, se le ve en una cama de hospital con una laptop en sus piernas calificando los exámenes de sus alumnos.

Fue su hija, Sandra Venegas la encargada de tomar infraganti a su padre el profesor Alejandro Navarro, ella contó que su progenitor era muy dedicado a atender a sus alumnos, y es por ello, que a pesar de que su salud no era la mejor ya que se encontraba hospitalizado, estaba evaluando con ayuda de su computadora portátil a sus alumnos.

Sandra comentó que las causas del deceso de su padre fue a causa de una falla en el corazón y aclaró que no estaba internado por haber sido portador de covid, ni pereció debido a dicha enfermedad.

Sandra, la cual también es una profesionista de la educación, enfatizó que los maestros suelen dedicar varias horas extra para calificar exámenes y tareas, incluso más durante la pandemia, ya que ellos están preocupados de no poder cumplir con sus funciones correctamente.

La docente se mostró muy conmovida y agradecida por las miles de muestras de empatía, por los mensajes, reacciones por parte de los internautas ante la historia de Alejandro Navarro y la admiración que en ellos despertó su entrega por su profesión.

Por último, Sandra dedicó unas palabras para darle gracias a los docentes y pedir que las personas u alumnos sean amables con ellos, y que si estos son familiares de algún maestro, que no lo dejen trabajar tantas horas extra, pues en “en el trabajo son remplazables, en casa no”.

«Este es mi papá Alejandro Navarro, el día antes de que falleciera, preocupado por finalizar las notas para los informes de progreso. Sabía que iba a urgencias así que empacó su portátil y cargador para poder entrar en ellos.Los médicos venían a verlo. Estaban haciendo pruebas, le decían que necesitaba decidir lo que quería en el caso de que su corazón se detuviera: RCP e intubación o para ir en paz. Él respondería a sus preguntas y cursaría con notas.La última vez que lo vi fue el lunes y pasó las dos horas que estuve en su casa trabajando. Ojalá hubiera cerrado su portátil y disfrutado de pasar tiempo con él.Los profesores dedican tantas horas extras, horas que muchos no se dan cuenta. Incluso durante una pandemia, incluso durante una crisis de salud, los profesores se preocupan por cumplir sus funciones.Gracias a tus maestros. Si estás casado con uno, ayúdales a establecer límites, si eres la hija / hijo de uno, no dejes que trabajen una vez que estén en casa. Sé amable con tus maestros. Profesores no normalizemos el trabajo después de horas, no normalicemos quedarse en el trabajo hasta tarde. Eres reemplazable en el trabajo. No eres reemplazable en casa. Papá, te echaremos mucho de menos! Te quiero!* Editado para agregar: No me di cuenta de que este post recibiría tanta atención pero sí quería aclarar, mi padre no falleció de Covid ni nada relacionado con Covid», fueron las palabras de Sandra Venegas a través de su cuenta de Facbeook.