Publican video de OVNI en volcán de Italia.

El video se remonta al año de 2018, pero fue descubierto apenas por el bloguero que lo compartió, su nombre es Scott C. Waring, que comparte la fotografía y argumenta que el objeto volador está un poco borroso al igual que la superficie de la montaña.

Desmiente la posibilidad de que sea un pájaro pues dice que de ser así estaría mucho mas enfocado.

Scott dijo: No es un avión o un helicóptero, de ser así pondría en peligro su vida por la ubicación que tiene tan cerca del volcán vivo.

Además agregó que esta ubicación podría ser perfecta para que exista una entrada a una base subterránea muy por debajo del fondo del océano.

