Repartidor da aventón a policía para perseguir a delincuentes

Estados Unidos.- En la actualidad todos vivimos con miedo a contraer el virus del Covid. Un mínimo descuido puede ser letal, sin embargo, la vida sigue y la rutina también.

Sin embargo, hay algunos que sienten un temor tan grande que deben tomar medidas extremas, como el caso del que te hablaremos a continuación.

Aunque no lo creas, en Estados Unidos un hombre fue imputado por una jueza ¿la razón? permanecer tres meses sin ser detectado en un área restringida del aeropuerto de Chicago.

Según el testimonio, tenía miedo de regresar a casa y contagiarse de coronavirus.

Aditya Singh, de 36 años, confesó que su miedo era tan grande que prefirió esconderse.

El sábado fue detenido luego de que unos empleados le pidieron identificarse.

¿Cómo sobrevivió?

Aditya Singh allegedly lived undetected within a secure part of O’Hare airport from Oct. 19, 2020, to Jan. 16, 2021.



STORY: https://t.co/egqqYJczmC — FOX 46 Charlotte (@FOX46News) January 18, 2021

El hombre sobrevivió gracias a la comida que le daban muchos pasajeros.

Si he entendido correctamente, me están diciendo que una persona que no era empleado y no estaba autorizada ha estado supuestamente viviendo en una parte segura de la terminal del aeropuerto de O’ Hare desde el 19 de octubre de 2020 hasta el 16 de enero del 2021 sin ser detectado. ¿Lo he entendido correctamente?»; dijo la jueza, Cook Susan Ortiz.

Singh reside en un barrio de Los Ángeles y no tiene antecedentes, por lo que podrá ser puesto en libertad tras el pago de una fianza de mil dólares y deberá comparecer la próxima semana ante la jueza.

Con información de Excélsior