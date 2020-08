Salen secretos del primer dinosaurio hallado hace 160 años, Los científicos reconocen que son más las cosas que se desconocen sobre los dinosaurios que de las que se tienen certeza.

El primer esqueleto de dinosaurio completo jamás identificado finalmente se ha estudiado a detalle luego de más de 160 años de su descubrimiento, revelando un gran numero de misterios para los científicos y encontrando su lugar en el árbol genealógico, completando un proyecto que comenzó en el siglo XIX.

El esqueleto de este dinosaurio, llamado Scelidosaurus, fue recolectado hace más de 160 años en la Costa Jurásica del oeste de Dorset (Gran Bretaña).

Las rocas en las que se fosilizó tienen alrededor de 193 millones de años, cerca de los albores de la Era de los Dinosaurios.

Este extraordinario espécimen, el primer esqueleto completo de dinosaurio jamás recuperado, fue enviado a Richard Owen del Museo Británico, el hombre que inventó la palabra dinosaurio.

Revelan secretos del hallazgo Publicó dos artículos breves sobre su anatomía, pero muchos detalles quedaron sin registrar. Owen no reconstruyó el animal como podría haber aparecido en vida y no hizo ningún intento por comprender su relación con otros dinosaurios conocidos de la época.

En resumen, lo ‘re-enterró’ en la literatura de la época, y así ha permanecido desde entonces: conocido, pero oscuro e incomprendido. Durante los últimos tres años, el doctor David Norman del Departamento de Ciencias de la Tierra de Cambridge ha estado trabajando para terminar el trabajo que comenzó Owen, preparando una descripción detallada y un análisis biológico del esqueleto de Scelidosaurus, cuyo original está almacenado en la Historia Natural.

Museo de Londres, con otros especímenes en el Museo de la Ciudad de Bristol y el Museo Sedgwick, Cambridge. Los resultados del trabajo de Norman, publicados como cuatro estudios separados en el Zoological Journal of the Linnean Society of London, no solo reconstruyen cómo era el Scelidosaurus en vida, sino que revelan que fue un antepasado temprano de los anquilosaurios, los ‘tanques’ blindados del período Cretácico tardío.

Durante más de un siglo, los dinosaurios se clasificaron principalmente de acuerdo con la forma de los huesos de sus caderas: eran saurisquios (‘caderas de lagarto’) u ornitisquios (‘caderas de pájaro’).

Salen secretos del primer dinosaurio llamado Scelidosaurus

Sin embargo, en 2017, Norman y su equipo argumentó que estos grupos de familias de dinosaurios debían ser reorganizados, redefinidos y renombrados. En un estudio publicado en Nature, los investigadores sugirieron que los dinosaurios con cadera de pájaro y los dinosaurios con cadera de lagarto como el Tyrannosaurus evolucionaron a partir de un ancestro común, lo que podría anular más de un siglo de teoría sobre la historia evolutiva de los dinosaurios.

Otro hecho que surgió de su trabajo sobre las relaciones de los dinosaurios fue que los primeros ornitisquios conocidos aparecieron por primera vez en el período Jurásico temprano. “Scelidosaurus es uno de esos dinosaurios y representa una especie que apareció en, o cerca, del ‘nacimiento’ evolutivo de la Ornithischia”, dijo Norman en un comunicado, quien es miembro del Christ’s College de Cambridge.

Salen secretos del primer dinosaurio hallado hace 160 años

“Dado ese contexto, ¿qué se sabía realmente de Scelidosaurus? ¡La respuesta es notablemente pequeña!” Norman ha completado ahora un estudio de todo el material conocido atribuible a Scelidosaurus y su investigación ha revelado muchas novedades.

“Nadie sabía que el cráneo tenía cuernos en el borde posterior”, dijo Norman. “Tenía varios huesos que nunca han sido reconocidos en ningún otro dinosaurio. También queda claro por la textura rugosa de los huesos del cráneo que, en vida, estaba cubierto por escudos córneos endurecidos, un poco como los escudos en la superficie del cráneos de tortugas vivas. De hecho, todo su cuerpo estaba protegido por una piel que anclaba una serie de púas y placas óseas en forma de tachuelas “.

Ahora que se comprende su anatomía, es posible examinar dónde se encuentra Scelidosaurus en el árbol genealógico de los dinosaurios.

Durante muchas décadas se le había considerado como uno de los primeros miembros del grupo que incluía a los estegosaurios, incluido el Stegosaurus con sus enormes placas óseas a lo largo de su columna vertebral y una cola puntiaguda, y los anquilosaurios, los ‘tanques’ blindados de la era de los dinosaurios, pero eso se basó en una comprensión deficiente de la anatomía de Scelidosaurus.

Ahora parece que Scelidosaurus es un ancestro de los anquilosaurios solo.