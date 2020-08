se graba dos horas sin hacer nada y se vuelve viral

Se graba dos horas sin hacer nada. Muhammad Didit, un youtuber indonesio, quizá nunca imaginó que se haría viral en Internet.

Y menos aún publicando un vídeo en YouTube en el que se grabara durante más de dos horas sin hacer nada. Pero, curiosamente, así ha sido.

El usuario de 21 años compartió el 10 de julio un vídeo que todavía continúa comentándose en Indonesia y que. De hecho, ya ha cruzado la frontera internacional. Tanto es así que ya recoge más de 1,9 millones de reproducciones y supera los 53.000 ‘me gusta’

Al principio, el vídeo iba a durar entre cinco y diez minutos, pero finalmente se filmó de las 23.00 hasta la 1.00 horas,

En la grabación, Didit aparece sentado en el sofá de su habitación mirando a cámara durante nada más y nada menos que dos horas y veinte minutos.

“Para ser honesto, no esperaba que fuera a triunfar. Yo solo quería hacer un vídeo divertido para mis suscriptores”, reconoció sorprendido.

Y es que, desde que el curioso vídeo se hizo viral, otros jóvenes se han animado a grabar clips de este tipo. De hecho, algunos duran hasta ocho horas.

Solo miró fijamente a la cámara mientras permanecía callado, pero el vídeo se ha convertido, de forma inexplicable, en todo un fenómeno viral en YouTube.

En las tres semanas que han pasado desde que lo subió a las redes, el vídeo acumula más de un millón y medio de reproducciones.

Personas que no se han resistido a ver, al menos durante algunos segundos, qué estaba haciendo el youtuber delante de la cámara. Posiblemente, porque no se creyeran que no estaba haciendo nada.

Se había preparado cenando y yendo al baño antes de comenzar a grabar, por lo que su única preocupación es que sus padres lo llamaran y estropearan la grabación, pero eso no sucedió