¿Soltero este 14 de febrero? Supermercado te ayuda a conseguir pareja

México. – El fenómeno natural la ‘Cascada de fuego’ dura un par de semanas, y este año se espera que se repita desde este fin de semana hasta el día 24 de febrero.

No ocurre todos los años, pues a veces no se cumplen las condiciones meteorológicas necesarias y la cascada, que corre solo por temporada, a veces no tiene un buen curso de agua. Por ejemplo, en 2019 la cascada estaba un poco seca, y en 2016 el fenómeno no se presentó en lo absoluto.

Foto: Pijamasurf

Aunque se cree que en este 2021 sí podrá verse, la visita para los viajeros será muy diferente. La entrada al Parque Nacional Yosemite se está haciendo por medio de reservaciones previas, debido a la pandemia.

El fenómeno de la cascada de fuego de #Yosemite que sucede cada año por estas fechas podría verse amenazado por la sequía y no producirse. Os lo cuento aquí https://t.co/33eKdv3iPI pic.twitter.com/2TlNfAlEfh — Mar Gómez (@MarGomezH) February 19, 2018

Desde el año pasado se volvió necesario el aforo controlado, pues el interés por ver la “cascada de fuego” es cada vez mayor. En 2019 se presentaron dos mil personas y, por las multitudes, se produjo erosión en algunas zonas y se dañó la vegetación local.

Foto: Revista Travesías

Sobre El Capitán

El Capitán es una montaña de granito, de 904 metros de altura desde su base. Sus paredes casi verticales son irresistibles para los escaladores.

En 2017, el escalador Alex Honnold llegó a la cima de El Capitán sin protegerse con cuerda, arnés o equipo alguno; le tomó menos de cuatro horas. Con base en su hazaña y la preparación que requirió, se filmó el documental “Free Solo”.

Existe otra película sobre esta enorme formación rocosa: “The Dawn Wall”, documental que narra el ascenso de los estadounidenses Tommy Caldwell y Kevin Jorgeson por una sección de El Capitán que es casi lisa, sin grietas para ayudarse a escalar.

Los soldados del Batallón Mariposa (parte de la milicia californiana) fueron los primeros, sin ser nativo americanos, en descubrir el monolito. Esto sucedió en 1851. “To-tock-ah-noo-lah”, como la formación era llamada por los indígenas, puede traducirse al inglés como “Captain”. Sin embargo, aun en Estados Unidos su nombre se dice en español: El Capitán.

La primera escalada ocurrió hasta el año 1957: más de un siglo después de que el monolito fue “descubierto”.

La cascada Horsetail Veil únicamente puede verse en invierno.

Con información de El Mañana de Nuevo Laredo