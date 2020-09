Video: Maestra grita a estudiantes en videollamada y queda suspendida. Una maestra de la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango se volvió viral en un video donde se le puede ver y sobre todo escuchar cuando regaña a gritos a sus estudiantes por “no prender la cámara”.

En el video un alumno intenta explicarle que él ve las cámaras de sus compañeros encendidas, y que si ella no las puede ver es porque su conexión es de baja calidad.

Sin embarrgo ella responde que eso no le importa y que tienen falta debido a que ella no puede verlos. Todo esto sucede a gritos por parte de la docente, como puede observarse en el video.

“¿Mi internet está mal por qué a ti no te veo?, ¡ubícate niño!, ¡apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta!”

La institución decidió separarla de su cargo por lo que resta del semestre sin goce de sueldo para realizar la investigación. En el video la maestra se muestra molesta porque algunos estudiantes no tenían la cámara encendida en la videollamada, incluso les menciona que en su clase tienen falta.

“Arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo falta, a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia”.

Julio Lozoya, secretario General de la Universidad Juárez del Estado de Durango, dijo que esta decisión fue tomada para conocer el caso a profundidad y saber cuáles fueron las razones por las que la catedrática increpó a algunos de los alumnos por no atender la clase.

Indicó que ya se tuvieron reuniones con los alumnos para saber cómo sucedieron las cosas durante la clase a distancia. Expuso que no se permitirán este tipo de situaciones porque afectan no solamente a la UJED sino también a la sociedad a la que prestan un servicio.

