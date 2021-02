VIDEO: Vaca loca embiste a personas en una sala de Urgencias

Estados Unidos.- Sucedió en Chattanooga Billiard Club (CBC) en Cherry Street, en Tennessee. Bliss Causby fue arrastrada por un guardia de seguridad del lugar y sacada de las greñas por negarse a usar el cubrebocas.

Sin embargo, Bliss dio otra versión de los hechos a CBS…

Me arrancaron un poco de cabello; mi cara estaba hinchada. Me duele el cuello. Tenía hematomas horribles en el brazo y la espalda”, señaló.

En el informe del Departamento de Policía de Chattanooga se lee que la Bliss accedió a colocarse el cubrebocas cuando se le solicitó, pero se la quitó posteriormente, por lo que le indicaron que el cubrebocas era obligatorio y que mejor se retirara del lugar.

Le pregunté por qué y luego se puso muy agresiva y me empujó. Y le pedí que no me pusiera las manos encima”, argumentó Bliss.

“Fue entonces cuando me agarró del pelo y me tiró al suelo”, señaló a CBS. Argumentó que al momento que tomaron el video que subieron a redes sociales, ellan no traía el cubrebocas porque estaba bebiendo.

Me golpeó en la cara, me golpeó en la cabeza, comenzó a patearme y fue entonces cuando un amigo se acercó y me sacó de allí”, señaló Bliss.

Anti-masker in Tennessee gets dragged out by security for not wearing a mask pic.twitter.com/ynZlx4fiux — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) February 14, 2021

Con información de la revista Excélsior.

