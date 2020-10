Video viral padre agrede a su hija por acudir a manifestación en Colombia.

Actualmente se han presentado diversas manifestaciones en todo el mundo, con el propósito de expresar ideas a través de protestas.

Algunas personas están a favor y otras en contra de los actos realizados por este hombre.

En el vídeo se muestra a un hombre que golpea a su hija con un cinturón mientras ella se manifestaba.

Los hechos que ocurrieron el pasado 10 de septiembre desataron una ola de comentarios divididos.

Este acontecimiento fue grabado en video y ha provocado diversas opiniones, hay personas que están a favor y otras en contra de de lo que el padre hizo.

La publicación en las redes sociales se ha viralizado, logrando así la reproducción del clip por diversas partes del mundo.

Según información de los medios locales de Colombia, el padre de la joven de nombre Norvely Restrepo, llegó a la manifestación en búsqueda de su hija Karime quién tiene 19 años de edad.

Según relata el padre de Karime, ella desobedeció y sin importar las advertencias que le dió acudió a la marcha, por ese motivo él decidió usar su cinturón para que le ‘obedeciera’.

Luego del suceso violento, las autoridades se acercaron al lugar para intentar detenerlo.

El padre de la joven expresó:

“Yo le dije a ella: ‘váyase para la casa’, pero se desvió. Cuando yo llego, ella está enfrascada en una situación ahí con la policía. Realmente la acción mía fue por desobedecer. Eso me llenó de susto, porque igual como lo dije anteriormente, me la pueden haber entregado en un ataúd, me la pueden entregar en silla de ruedas”.