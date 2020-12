WhatsApp 2021: ¿Qué celulares dejan de funcionar?

¡Ahora podrás usar apps de Android en Windows 10! ¿Alguna vez ha querido utilizar aplicaciones de Android en una computadora con Windows? Sí, sabemos que es posible, pero solo cuando inicias el emulador de Android puedes usar algunas computadoras potentes.

Hoy toca hablar de un nuevo proyecto de Microsoft para poder utilizar aplicaciones Android en un ordenador con Windows de forma sencilla. Se trata de Project Latte, un sistema que busca que los desarrolladores, con pequeños retoques, puedan adaptar sus aplicaciones Android a Windows. Es algo muy interesante que podríamos ver en 2021.

Microsoft tiene actualmente su propia aplicación llamada «Your Phone» que le permite conectar ciertos dispositivos Android para recibir notificaciones y controlar ciertas funciones. Project Latte iría un paso más allá y haría que las aplicaciones de Android se ejecutaran sin problemas en las computadoras. La interfaz no es clara, y tampoco está clara la conexión que deben tener ambos dispositivos, pero no se puede negar que es muy interesante.

¡Ahora podrás usar apps de Android en Windows 10!

El catálogo no estaría completo, lo que significa que no podría ejecutar una aplicación de Android en su computadora. Los desarrolladores tendrían que trabajar para que este soporte sea significativo. Hay ciertas aplicaciones que no tienen mucho sentido en las computadoras, pero hay otras.

La idea pasaría por conectar el terminal al ordenador y hacer una duplicación de la pantalla de ciertas aplicaciones. Esto limitaría el uso de la aplicación en el ordenador, pues el terminal Android siempre debería estar conectado.

Por el momento Project Latte es solo un proyecto que está en marcha y que Microsoft tiene pensado lanzar en el tercer o cuarto trimestres de 2021. Todavía queda mucho camino por delante y la aceptación por parte de los desarrolladores. Si se podrán utilizar aplicaciones Android en Windows con normalidad es todavía una incógnita.

