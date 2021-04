WhatsApp lanza nuevos stickers para expresar sentimientos respecto a las vacunas anticovid

México.- El celular va con nosotros a todos lados y lo utilizamos constantemente para diversas tareas y, a pesar de que en los últimos años las compañías han buscado la manera de que las baterías almacenen más energía y el consumo general sea menor, todavía nos tenemos que preocupar cuando vemos que baja el nivel y no tenemos un cargador cerca. Para que puedas estar un poco más tranquilo te vamos a compartir un sencillo truco que hará que la batería dure más tiempo.

Google reveló un truco muy sencillo de aplicar que puede hacer la diferencia para lograr que la batería de tu celular dure mucho más tiempo. Sin embargo, lo primero que hay que decir es que solo aplica para pantallas con tecnología OLED, no te preocupes es muy seguro que tu celular la tenga, incluso, también es el tipo de panel en los iPhone así que aplica para dispositivos iOS y Android.

Una vez que hayas corroborado que tienes un teléfono móvil con este tipo de pantalla vamos a explicarte que el diodo orgánico de emisión de luz u OLED es un panel que se basa en una capa electroluminiscente que reaccionan a una determinada estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz por sí mismos.

Foto: Web

Dicho lo anterior el truco se basa en que cuando uno de los diodos está apagado realmente no produce luz y no consume energía, a diferencia de los LCD que no pueden mostrar un verdadero negro y lo componen con luz consumiendo energía continuamente. Es por ello que las pantallas OLED muestran imágenes con menos potencia de luz y pueden lograr un mejor rendimiento de las baterías.

Entonces, lo único que tienes que hacer para aprovechar las ventajas de OLED es poner tu celular en modo oscuro. De esta manera, las partes que estén en negro dejarán de consumir energía y, por ende, la batería durará por más tiempo.

La compañía tecnológica BRG demostró cuánta mejora se puede tener con este simple cambio y, enfrentó un Google Pixel con un iPhone 7, ambos activados en modo oscuro. Los resultados arrojaron que el teléfono Android tuvo un mejor rendimiento gracias a su pantalla OLED que ahora está presente en un mayor número de modelos.

Con información de El Universal