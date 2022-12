X Cumbre de Líderes de América del Norte abordará migración, cambio climático y seguridad

México.- El Gobierno de México impulsa el crecimiento económico del país con una mejor distribución de la riqueza a través de los Programas para el Bienestar, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es crecimiento y ahora con el añadido de una mejor distribución del ingreso. (…) El pronóstico es bueno para la economía, nos va a ir bien este año y espero que sigamos adelante”, subrayó.

“El presupuesto está llegando a 30 millones de familias, de 35 millones que somos –lo puedo probar– y los 5 millones de familias que no reciben de manera directa apoyos se benefician porque no hay aumento de impuestos, en el precio de las gasolinas, de la luz y no hay inestabilidad política”, agregó.