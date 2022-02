Xalapa no va por Policía Metropolitana; hacen falta más elementos para cuidar la ciudad: Ahued

Xalapa, Ver.- El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil aseguró que las 29 colonias en las que la Guardia Nacional en coordinación con la Policía Estatal y Municipal reforzaron la semana pasada los operativos de seguridad no son focos rojos y garantizó que se cuidará toda la ciudad con el trabajo coordinado entre los tres niveles de Gobierno.

“Se atienden todas, pero algunas de las que ustedes vieron, hay más puntualidad en la coordinación. Se coordinan los esfuerzos, ya que estamos nosotros en una reestructuración, capacitación de la policía para tener herramientas, vehículos y con estos operativos que hacen, los que mencionó en la mesa de seguridad, son unos puntos, pero abarca todas las colonias de Xalapa. No se descuida ninguno…se atienden los operativos, la ciudad no se descuida. Todas las colonias se cuidan y no hay focos rojos. Todas las colonias se cuidan y no hay focos rojos únicamente, son operativos que se hacen coordinados en calendarios y ahí vamos cambiando para darle cobertura a toda la ciudad”.