2021 de esperanza; Parlamento Veracruz; Juan Javier Gómez Cazarín.

Xalapa, Ver.- Dueños de centros de verificación vehicular se ampararán contra de la modificación que hicieron diputados locales al Código Financiero y Código de Derechos del Estado de Veracruz que faculta a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del cobro de verificación vehicular en vez de la Secretaría del Medio Ambiente en el estado.

Al manifestarse en las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente en esta entidad, ubicadas en el centro de Xalapa, el vocero de los empresarios advirtió una futura toma de esta dependencia, de calles, además de la defensa legal:

Son 280 concesionarios que se manifiestan en contra del cambio realizado desde el Congreso del Estado a propuesta del ejecutivo.

«Es una afectación de todo el patrimonio de los centros y verificentros. No se podría porque tendrían que modificar las concesiones. No lo vamos a permitir. Vamos a demandar el amparo directo para defender y echar abajo ese decreto. Quieren agarrar nuestra infraestructura para que seamos empleados del gobierno. Nosotros tenemos concesiones, no nos las regalaron y estamos haciendo un trabajo que el Gobierno no ha podido hacer» insistió.