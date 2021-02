Aún en pandemia, albergue para pacientes con cáncer en Xalapa permanece abierto

Piden donación para seguir dando servicio



Por: Héctor Juanz

Aunque varios albergues en Xalapa cerraron desde el año pasado con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus, el Zabulon A.C. dedicado a ofrecer comida y hospedaje a enfermos con cáncer y sus familiares que acuden al Centro Estatal de Cancerología “Dr. Miguel Dorantes Mesa”, en Xalapa permanece abierto.

“Desgraciadamente se vino la pandemia y hay muchos albergues que cerraron sus puertas por el temor del contagio del COVID, pero los pacientes siguieron sus tratamientos, ya que si ellos faltan a sus tratamientos, es una desventaja para ellos porque la enfermedad avanza, entonces ellos siguieron viniendo y tuvieron muchas complicaciones para quedarse en algún lugar. Nosotros desde que comenzó la pandemia seguimos las medidas de seguridad, pero no cerramos las puertas” explicó Jesús Gaona Ramírez, encargado de este albergue que tiene la capacidad de atender entre 40 y 50 personas.

No obstante, recaudar fondos económicos y en especie para dar este servicio ha sido difícil, pues aún no permiten a sus encargados hacer boteos o pedir recursos en dependencias de gobierno y otros organismos públicos, por lo que piden la donación de todo tipo de ayuda:

“La misma ciudadanía de Xalapa nos ha donado despensa, así la llevamos. Ahorita mantenemos adeudos de agua, de renta, la hemos estado llevado así, con muchas carencias, por eso fue que decidimos hacer un evento de cena, si es que para ese tiempo ya estamos en verde, ya sería una cena-baile. No sabemos todavía”.

FOTO: NORESTE



Con el fin de recaudar fondos, también organizan una cena para el 14 de marzo, si las condiciones sanitarias lo permiten a través de la semaforización regional.

“Es un evento de recaudación de fondos en beneficio del albergue. Es para que se cubran los adeudos que se tienen y para seguir dando el apoyo a las personas que vienen a hospedarse.

De igual forma piden la donación de despensas, pañales para adultos, soluciones, ensures que no sean de chocolate, sueros electrolitos…ropa de uso, cobijas, almohadas y colchonetas.

Los pacientes que acuden a recibir quimioterapia llegan cada 21 días y los de radio terapia se quedan un mes o mes y medio. Además de municipios de Veracruz, acuden de Oaxaca y otros estados vecinos como Puebla, Tabasco y Tamaulipas

El contacto puede hacerse a través de la página de Facebook Albergue Zabulon o al número 5547028669. El albergue se ubica en la calle Pestalosi número 44, en la colonia Aguacatal, una cuadra abajo del CECAN.