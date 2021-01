Comerciantes instalan filtro para regalar insumos sanitarios en el centro de Xalapa

Xalapa, Ver.- El Secretario General del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz con funciones de Presidente, Gonzalo Vicencio Flores desconoció la noche de este jueves el registro de intención de la Coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz que hicieron ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) representantes de este partido, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)









En rueda de prensa al interior del Comité Ejecutivo Estatal de Morena donde estuvo acompañado de algunos delegados y militantes de este partido, en Xalapa argumentó horas después de dicho registro, que el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido no le notificó al Comité Ejecutivo Estatal algún documento de intención a través de Mario Delgado, Dirigente Nacional.

«Mario Delgado no me ha comunicado a mi y por eso desconozco esta Coalición

Eso no es cierto, eso es mentira» expuso.

Argumentó que Esteban Ramírez Zepeta, quien firmó la negociación para registrar la intención de esta Coalición bajo la representación nacional de su partido, no tiene las facultades y lo acusó a él y a quienes lo apoyan al interior de dicho partido de hacer estás acciones bajo la «ambición de poder».

«No voy a permitir el atropello a la militancia. No voy a permitir que se burlen» les dijo al suponer que dicha acción se consumó con el consentimiento del Gobierno del Estado.

«López Obrador ha dicho que no hay Partido de Estado. Una cosa es el partido y otra cosa es el Gobierno» les recordó.

Por tal motivo acudió al OPLE a presentar un recurso de apelación de la intención de la coalición parcial de la Coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz, la solicitud de copia de intención del convenio presentado y el oficio de solicitud de la personalidad que ostentó Ramírez Zepeta ante el OPLE.

Afuera del OPLE acusó la presencia de patrullas durante ambas acciones como un supuesto acto de intimidación. Cabe mencionar que previo a su llegada al Comité Ejecutivo Estatal, en la calle Simón Bolívar de esta capital una patrulla de la Policía Municipal de Xalapa se detuvo a exhortar a los militantes que se concentraron afuera, que guardaran la sana distancia con motivo de la contingencia sanitaria y fue constante también el patrullaje en la calle Juárez z en el centro de esta capital mientras estuvieron afuera del OPLE.