Concede Congreso al Orfis prórroga para entrega de cuentas públicas 2019

Xalapa, Ver. – Tras las denuncias por acoso y abuso de autoridad que trabajadoras sexuales transexuales han hecho en Xalapa en contra de policías ya que se han registrado amenazas de muerte y allanamiento acusaron integrantes de la Coalición LGBTTIQ en el Estado.

Dana, una de las víctimas narró que el pasado martes policías en patrullas presuntamente ingresaron a su domicilio en la colonia El Porvenir, de dónde además habrían sustraído aparatos y otras pertenencias.

«El día martes a la 1:30 aproximadamente entraron a mi domicilio. Se dirigieron al domicilio por la parte de afuera, me habló la vecina y me dijo que había unas unidades. Los policías ya estaban dentro del domicilio. Patearon trastes, quebraron la puerta, brincaron por las bardas. Me dijeron que buscaban a unas personas….fueron amenazas. Jalonearon a mi hermano y a mi cuñada y a mi mamá que tiene 61 años, a mi papá que tiene 68» contó.