Confirma Ahued su pre registro por Morena a la alcaldía de Xalapa

Xalapa, Ver.- Para consolidarse, el movimiento de la Cuarta Transformación en México necesita que las feministas incidan en la política a través de cargos públicos, consideró María Guadalupe Ruiz Coutiño, Maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma de México (UAM) Xochimilco, feminista integrante de la red Xipe.

«La Cuarta Transformación nos necesita y nosotros necesitamos de ella. El movimiento feminista va a hacer que esta Transformación se consolide, de otra manera no se va a lograr cuestionar de manera radical el proyecto nacional. El ala conservadora no ha terminado de morir y la política transformadora está naciendo, pero todavía le hace falta mucho feminismo» dijo en entrevista.

En su visita a Xalapa donde participó en el Primer conversatorio Diálogos Sobre Política Feminista en el Sur, con el fin de construir una agenda colectiva de, para y con las feministas del sur, para descentralizar las agendas políticas, principalmente en el avance de los derechos de las mujeres, dijo también que los derechos de las mujeres no son negociables en los procesos electorales.

«Nuestros derechos no están en negociación, no se consultan y justamente lo que necesitamos es acceder para no dar un paso atrás en esta agenda.