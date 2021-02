Cortes parciales de energía eléctrica en Xalapa serán por mantenimiento: CFE

Xalapa, Ver.- Mientras se toma foto vacunando, el Secretario de Salud se le olvida que tiene una agenda pendiente ya que a un año de declarada la pandemia el personal médico fue el primer sector afectado tanto a nivel personal como laboral, y es que si ya de por si es un sistema que ya estaba colapsado, con la contingencia vino a evidenciar malas administraciones, corrupción, tráfico de influencias, explotación laboral, sobrecarga de trabajo, persecución y porque no, gandallismo.

Roberto Ramos Alor

En todas las instituciones de Salud se ha marcado más la falta de personal, iniciando desde higiene y limpieza, el cual es subrogado en la Secretaría de Salud quitando plazas a ocupar hasta de las más indispensables como lo son de especialistas en los hospitales de SESVER, los cuales ante estas malas condiciones laborales y sobrecarga de trabajo han decidido renunciar o hasta abandonar para conseguir más ingresos; entre ellos cirujanos y otros médicos especialistas para invertir mejor su tiempo en clínicas particulares. Dejando a la deriva a pacientes más necesitados.

«Esta situación no es nueva, los doctores prefieren irse a su privacidad que aguantar largas jornadas de trabajo en la que sus derechos laborales no son respetados ni garantizados», así lo dice un personal de trabajo social de SESVER de CECAN Xalapa. Esta es una forma de presionar a este sistema corrupto, algunos lo llaman negligencia, otros abandono de trabajo o simplemente sentido común porque no hay respeto a nuestros derechos».

Ante esta situación las representaciones sindicales se mantienen firmes, apoyando en todo momento la postura a su personal sin dar un paso atrás, respaldando las declaraciones y las actitudes de los médicos y a todo el personal que labora en SESVER.

Por Julio Domínguez Canales