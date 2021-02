De última hora cierre vial en colonia Revolución, de Xalapa

Xalapa, Ver.- Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Xalapa, protestaron nuevamente por la falta de médicos para atender consultas generales.

La mañana de este viernes bloquearon la vialidad en la avenida Orizaba, donde se ubica la clínica familiar de dicho Instituto.

De los 50 médicos disponibles en esta clínica, 40 fueron asignado a la atención de pacientes con Covid-19 y sólo 10 se quedaron para atender consultas generales.

Foto: Héctor Juanz / Noreste

«No hay médicos para atención médica. Llevo un mes que estoy viniendo. Hay gente que ha manifestado que lleva varios días a formarse desde la mañana y en en determinado momento dicen que nada más van a ser 48 las citas al día. No tiene médicos, nos dicen que no hay personal médico para atender», dijo una de las inconformes.

Por lo anterior los pacientes que requieren atención de médicos especialistas deben esperar aún más, lo que vulnera gravemente su salud.

«Yo tengo desde febrero del año pasado esperando unos estudios para ver si tengo o no cáncer y no he podido hacer esos estudios, porque como no me dan receta, no tengo resultados…necesito la consulta» agregó otra derechohabiente.

Foto: Héctor Juanz / Noreste

Tras esta manifestación, la atención médica se habría reprogramado, dando prioridad en consultas generales a personas que por su edad o estado de salud son más vulnerables.

Por Héctor Juanz