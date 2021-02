Garantizar la vida a todos los aspirantes y de todos los partidos, piden diputados de Morena

Xalapa, Ver.- El reconocido periodista Victor Hugo Arteaga Martínez conversó con nosotros en la redacción de Noreste.net, hablamos sobre su carrera como periodista y su determinación de luchar contra la corrupción, su formación, principios e ideologia, además discutimos sus aspiraciones políticas.

Noreste: Tu nombre completo

VHAM: Victor Hugo Arteaga Martínez

Noreste: ¿Cuántos años tienes?

VHAM: 48

Noreste: ¿Cuándo decidiste dedicarte a combatir la corrupción?

VHAM: Creo que lo decidí a los 18 años con la muerte de Colosio

Noreste: ¿Hijos?

VHAM: Tengo dos hijos, de once y diez años

Noreste: ¿Qué religión profesas?

VHAM: Soy adventista del septimo día y lo digo con mucho orgullo

Noreste: Y eso te haría un mejor diputado

VHAM: Sí

Noreste: ¿Por qué?

VHAM: Porque desde pequeño me han enseñado a servir al projimo, que es lo que yo estoy enseñando a mis hijos, porque no tomo algo que no es mío, porque nos piden que seamos antidoto y no veneno, porque quienes creemos en Dios y estoy hablando de católicos y protestantes y otras religiones, quienes creemos en Dios, tratamos de hacer las cosas mejores. Lamenteblemente las personas que en este momento están en cargos públicos, ya le perdieron el respeto a todo, hasta a si mismos, yo no.

Noreste: Tu destapaste las empresas fantasma de Javier Duarte, en un momento en que no era sencillo señalar a un gobernador en funciones, ¿Quisieron sobornarte para que no lo publicaras?

VHAM: Si, me ofrecieron mucho dinero y a Animal Político también le ofrecieron mucho dinero que no aceptamos, entonces vinieron las amenazas, veladas y directas, hasta la fecha tengo que andar siempre con mi gafete de periodista visible, por que estamos en un programa en el que nos cuidamos, asi que lo tengo que usar, casi hasta para dormir.

Noreste: Eres periodista escencialmente, pero ahora quieres ser diputado

VHAM: Soy reportero, ya la gente dirá si soy periodista o no, mis primeras práctias y eventos cubiertos fueron en 1990, estoy cumpliendo 30 años de experiencia periodistica, soy periodista, soy reportero y me dedico a investigar temas anticorrupción, esa es mi bandera, es por lo que la gente me reconoce, afortunadamente la ley me permite participar en este proceso sin tener que dejar mi trabajo de lado, es para lo que yo me he preparado, lo único que se hacer y es de lo que depende mi familia, por que yo no vivo de la política. Si la gente de Xalapa me ayuda y me elige para ser un recordatorio permanente contra los corruptos, entonces ese día tendré que dejar mi trabajo como reportero y dedicarme 100% al trabajo legislativo. Hay que hacer las cosas diferentes, por que la política como la conocemos y los políticos como los conocemos, ya están ‘muertos’, pero nadie se los quiere decir. Tenemos que cambiar por completo la forma de hacer política.

Noreste: ¿Por qué vas con Redes Sociales Progresistas?

VHAM: Porque es un partido nuevo, que no está tirado a la izquierda por completo y no está tirado a la ultra derecha, yo veo un partido realmente de centro, no como el PRI que decía que era de centro, pero yo aquí veo un partido que quiere transitar de una manera central para ayudar a la gente. Al ser un partido de nueva creación, esta buscando a los mejores perfiles, dentro de sus posibilidades, para realmetne tratar de ser un partido progresista, un partido de vanguardia y de avanzada y ellos entienden que yo vengo representando a la gente con educación y con valores muy solidos que no se ven ni están bien representados en este momento.

Noreste: ¿Por qué los Xalapeños deberían votar por Victor Hugo Artega si llegas a ser candidato?

VHAM: Por que yo no soy más de lo mismo, yo no soy político, yo no como de la política, yo como de mi trabajo como reportero, yo no voy a hacer una campaña millonaria, voy a acercarme a la gente para escucharla y abrirle mi corazón, mis ojos y mi oidos, por que yo sufro igual que ellos, vivo el precio de la gasolina, los baches y sufro la extorsión de los transitos, vivos las presiones que nos ponen a los periodistas, yo también sufro como sufrimos todos los xalapeños, por que ya no sabemos donde poner la basura, o por que te estas bañando y te cortan el agua.

Noreste: Dinos 3 compromisos que haces con los Xalapeños si llegas a representarlos en el congreso

VHAM: Auditar y denunciar lo que haya que denunciar llegando, no voy a ser simulador, llamar a cuentas todos los lunes, tener un tú a tú público con el alcalde o alcaldesa de la ciduad, para tratar los problemas que aquejan a esta ciudad, sea quien sea y del color que sea, y tercero, que las 24 horas del día, lo xalapeños van a tener un empleado a su servicio, van a saber dónde vivo, van a tener mis telefonos para que yo pueda atenderles y resolver lo que necesite esta ciudad.