Imitadores, otro sector afectado por la pandemia

Xalapa, Ver.- En un 80 por ciento disminuyó el trabajo para algunos imitadores que hacen shows en fiestas privadas y algunos eventos públicos.

Guillermo González Herrera «Memo Show» contó que durante la contingencia sanitaria las fiestas no se suspendieron del todo, lo que les ha permitido sobrevivir y mantenerse vigentes:

Una vez por mes o cada dos era que lo contrataban para presentar su show de media hora donde interpreta a 15 personajes e imita hasta 60 voces.

Ante la baja demanda, Memo ha buscado otras alternativas para generar ingresos:

«Yo no me he dejado doblegar. Respeto la situación que estamos atravesando y le vamos buscando».