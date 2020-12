Labor heróica de bomberos, ejemplo de valentía para nuestra nación: Ríos Uribe

Xalapa, Ver. – Las fuertes rachas de viento registradas la mañana de jueves en Xalapa provocaron la caída de árboles y ramas que a su vez dejaron afectaciones en vehículos, viviendas y comercios.

Aunque sólo se registraron pérdidas materiales, quienes las padecieron lamentaron un golpe más a su economía y en algunos casos reprocharon que ya habían reportado el mal estado de los árboles, como fue el caso de la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Carmen Cruz todavía no había llegado a su caseta donde vende hierbas medicinales, ubicada en la calle Mora Beristain cuando le avisaron que un árbol había caído encima de su negocio.

«No tengo apoyo de nadie. Mi esposo tiene 9 meses que falleció. Tenía seguro, pero no le dió tiempo a mi esposo de volverme a asegurar. No tengo seguro, es mi único modo de subsistir, con mi venta de hierbitas, entonces ahorita queda desamparada» dijo al pedir apoyo para reparar los daños, pues su caseta de lámina quedó severamente afectada.

Asegura que ya había reportar al Ayuntamiento de Xalapa el mal estado de los árboles: «Ya habían pedido apoyo para cortar el árbol, todo esto se ve en las oficinas de El Halla. Ya tiene como 8 meses, le dijeron que no, que eso no se podía, que el Seguro (IMSS) tenía que ver eso, por favor en no hicieron nada, ahora por eso pido que se me apoye con mi caseta. Es mi única entrada».

Pocos metros adelante, en la calle Escuadrón 201, en la colonia Benito Juárez, un árbol de más de 10 metros de altura cayó sobre un automóvil Ibiza y una camioneta, derribando la barda perimetral de una vivienda.

La Subdirección de Protección Civil Municipal en esta capital reportó la atención por la caída de 11 árboles en los siguientes puntos:

Ávila Camacho esquina con Francisco Moreno, calle 2, Colonia Margarita Maza de Juárez, 5 de febrero, esquina con Poeta Jesús Díaz, en la colonia Centro; avenida Araucarias, entre Magnolia y Olmos, andador Noche Buena, colonia Lomas Verdes, Paseo de los Lagos esquina con la Calle 13 de Septiembre, en la colonia Isleta, en la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Vicente Guerrero, en la congregación El Castillo, calle Celaya, entre Pípila y Américas, de la colonia José Cardel, privada D, en la colonia Juan de la Luz Enríquez y en la avenida Presidentes, esquina Ángel Carvajal, en la colonia Emiliano Zapata.

Respecto a las bardas, se reportó una afectación en el boulevard Europa, esquina Jazmín.

Se atendió reporte de estructura caída en la avenida 20 de noviembre esquina con Circuito Presidentes, un espectacular caído en la Calle Bolivia esquina Nicaragua, de la Colonia Francisco I. Madero; cables caídos en la Calle Carlos R. Smith, de la colonia Campestre y la explosión de un transformador en la avenida Tulipanes, de la colonia Jardines de Xalapa, además de Un brincolin atorado en azotea en la Calle Ruiz Cortines, en la colonia Obrero Campesina.

